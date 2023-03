Popularny dyskont wycofuje ten produkt ze sprzedaży. Niebezpieczny dla zdrowia

Decyzja o wycofaniu produktu zapadła po otrzymaniu wyników badań, w ramach kontroli właścicielskiej na obecność pestycydów. Na podstawie oceny ryzyka uznano, że spożycie ziemniaków zawierających stwierdzony poziom chloroprofamu może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Na przełomie 2019/2020 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o zakazie stosowania chloroprofamu.

Chloroprofam należy do herbicydów, czyli substancji powszechnie wykorzystywanych do zwalczania chwastów lub ograniczania rozrostu roślin. Chloroprofam był stosowany, aby zapobiec kiełkowaniu bulw ziemniaka. Zastosowanie chloroprofamu w przechowalniach ziemniaków miało na celu eliminację nowo powstałych kiełków lub prewencję przed ich powstawaniem. Dzięki temu magazynowane ziemniaki mogły zachować świeżość i wartości odżywcze aż do następnego sezonu. Chlorprofam wymagał określonych warunków – należało ograniczyć wilgotność, a temperatura powietrza musiała przekraczać 8 stopni.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Ziemniaki jadalne sałatkowe 1,5 kg, odmiana PRIMABELLE

Numer partii: L 09/02

Zapakowane dla: Lidl Sp. z o.o. Sp. k., Jankowice ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne

Zakład pakujący: P. P-U-H Awex sp. z o.o. Kościuszków 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Dystrybutor wdrożył procedurę wycofania wskazanej partii ze sprzedaży ze sklepów na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, w których dana partia była dystrybuowana oraz umieścił informacje o wycofaniu w sklepach. Klienci mogą zwrócić artykuł w każdym sklepie bez konieczności okazywania paragonu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanej partii produktu z obrotu w Polsce i prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające.

Główny Inspektor Sanitarny zaznacza, że absolutnie nie należy spożywać ziemniaków z partii wskazanej w komunikacie.

Czytaj też:

Kowalski: Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka