Kowalski: Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka

Dwa dni temu uwagę mediów przykuła wypowiedź prezesa PiS ze spotkania "z wyborcami" w Puławach. Jarosław Kaczyński stwierdził, że sklepy Żabka być może zostaną odkupione. – Idziemy w tym kierunku – powiedział.

Żabka to działająca w Polsce sieć handlowa, licząca – według oficjalnych danych – ponad 8 tys. placówek. Jej właścicielem jest fundusz CVC Capital Partners.

Stacja telewizyjna TVN24 poprosiła przedstawicieli sklepów o komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego. "Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania" – podało biuro prasowe sieci Żabka.

Kowalski: Jestem za repolonizacją

– Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka. Jestem za repolonizacją. To byłaby dobra informacja dla polskich konsumentów, a szczególnie rolników – komentował wypowiedź prezesa PiS wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski

– Byłoby więcej polskich produktów w sieciach, które są dzisiaj pod władztwem zagranicznych koncernów – dodał polityk na antenie radia RMF FM.

Wiceminister zapytany czy jego zdaniem właściciele będą chcieli sprzedać te sieci sklepów, odpowiedział: "Mam nadzieję, że takie negocjacje będą się toczyć. My do niczego nie zmuszamy, w sposób oczywisty skutecznie repolonizujemy. Zrepolonizowaliśmy banki od 2015 roku".

"Polski kapitał zawsze jest lepszy niż zagraniczny"

Kowalski podkreślił w rozmowie z dziennikarzem, że dzisiaj jednym z największych problemów, jeśli chodzi np. o rolników indywidualnych, którzy produkują różne przetwory, produkty i nie mogą tego sprzedać polskim sieciom, jest własnie dostęp do rynku detalicznego.

– Więc Żabka byłaby dobrym pomysłem na to, żeby z przemysłu rolno-spożywczego polskie produkty trafiały nie do pośredników zagranicznych tylko bezpośrednio do polskich producentów – tłumaczył polityk.

– Powiem krótko – polski kapitał zawsze jest lepszy niż zagraniczny – dodał.

