Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię? Jest oświadczenie

We wtorek naczelna pielęgniarka szpitala w Koninie Maria Wróbel przekazała PAP, że placówka czasowo wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów na oddział onkologiczny w związku z zaległościami w wypłacie pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za drugi kwartał tego roku.

Informacja odbiła się szerokim echem w mediach.

Dyrektor szpitala dementuje. Onkologia w Koninie nie została wstrzymana

"Pragnę zdementować informację zawartą w artykule prasowym o wstrzymaniu przyjęć pacjentów onkologicznych na Oddział Onkologiczny naszego szpitala. Pacjenci, którzy byli i są kierowani do Oddziału Onkologicznego, w celu kwalifikacji do leczenia w programach lekowych, byli i są konsultowani wstępnie i oceniani pod kątem spełniania kryteriów włączenia do programów lekowych przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej tutejszego oddziału" – przekazała dyrektor szpitala w Koninie Krystyna Brzezińska, cytowana przez Polsat News.

"Pacjenci wstępnie zakwalifikowani do programu lekowego otrzymywali informację o możliwości włączenia do programu w naszym szpitalu oraz w ośrodkach, w których była możliwość szybszego rozpoczęcia leczenia. W wielu przypadkach lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie osobiście ustalali terminy przyjęcia do leczenia w ościennych oddziałach onkologicznych" – tłumaczyła.

"Zważywszy na złożoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia deklarację wypłaty zaległych środków, szpital podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu liczby nowo przyjmowanych pacjentów na oddział" – poinformowała szefowa konińskiej placówki.

"Wskazać należy, że nadwykonania za I półrocze br. w ramach chemioterapii i programów lekowych wynoszą 4 019 584,03 zł. Pomimo tej sytuacji, szpital nieprzerwanie kontynuował świadczenie opieki medycznej dla wszystkich pacjentów na Oddziale Onkologicznym" – dodała.

Czytaj też:

"Niech pan przestanie, błagam". Szokująca porada Szczerby dla pacjentów