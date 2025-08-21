Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię? Jest oświadczenie
Udostępnij2 Skomentuj

Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię? Jest oświadczenie

Dodano: 
Sala szpitalna, zdjęcie ilustracyjne
Sala szpitalna, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Piotr Polak
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie jednak nie wstrzyma przyjęć nowych pacjentów onkologicznych. Dyrektor placówki wydała komunikat.

We wtorek naczelna pielęgniarka szpitala w Koninie Maria Wróbel przekazała PAP, że placówka czasowo wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów na oddział onkologiczny w związku z zaległościami w wypłacie pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za drugi kwartał tego roku.

Informacja odbiła się szerokim echem w mediach.

Dyrektor szpitala dementuje. Onkologia w Koninie nie została wstrzymana

"Pragnę zdementować informację zawartą w artykule prasowym o wstrzymaniu przyjęć pacjentów onkologicznych na Oddział Onkologiczny naszego szpitala. Pacjenci, którzy byli i są kierowani do Oddziału Onkologicznego, w celu kwalifikacji do leczenia w programach lekowych, byli i są konsultowani wstępnie i oceniani pod kątem spełniania kryteriów włączenia do programów lekowych przez lekarzy specjalistów onkologii klinicznej tutejszego oddziału" – przekazała dyrektor szpitala w Koninie Krystyna Brzezińska, cytowana przez Polsat News.

"Pacjenci wstępnie zakwalifikowani do programu lekowego otrzymywali informację o możliwości włączenia do programu w naszym szpitalu oraz w ośrodkach, w których była możliwość szybszego rozpoczęcia leczenia. W wielu przypadkach lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie osobiście ustalali terminy przyjęcia do leczenia w ościennych oddziałach onkologicznych" – tłumaczyła.

"Zważywszy na złożoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia deklarację wypłaty zaległych środków, szpital podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu liczby nowo przyjmowanych pacjentów na oddział" – poinformowała szefowa konińskiej placówki.

"Wskazać należy, że nadwykonania za I półrocze br. w ramach chemioterapii i programów lekowych wynoszą 4 019 584,03 zł. Pomimo tej sytuacji, szpital nieprzerwanie kontynuował świadczenie opieki medycznej dla wszystkich pacjentów na Oddziale Onkologicznym" – dodała.

Czytaj też:
"Niech pan przestanie, błagam". Szokująca porada Szczerby dla pacjentów

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Polsat News
Czytaj także