"Niech pan przestanie, błagam". Szokująca porada Szczerby dla pacjentów

Szpital w Koninie poinformował we wtorek, że czasowo wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów na oddział onkologiczny. Naczelna pielęgniarka Maria Wróbel przekazała, że wstrzymanie przyjęć ma związek z tym, iż NFZ zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał tego roku. Placówka wciąż oczekuje na pieniądze za działalność oddziału onkologicznego za drugi kwartał.

Szokująca porada Szczerby

Sprawę komentowano w Polsat News.

Europoseł KO ocenił, że "rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca i z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć".

Na słowa polityka KO zareagowała prowadząca. – Ja nie wierzę, że pan to mówi – powiedziała.

Z kolei Paulina Matysiak z Partii Razem oceniła, iż "wychodzi na to, że są to pacjenci drugiej kategorii". – Nie przyjmiemy was do szpitala i sorry, cześć – mówiła.

Michał Szczerba odpowiedział jej słowami: "Niech pani się w ogóle nie odzywa dobrze, bo akurat w sprawach onkologicznych mam bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia".

– Panie pośle, każdy ma kogoś, kto umarł, choruje albo sam choruje. Niech pan przestanie, błagam pana – odpowiedziała dziennikarka.

Europoseł KO, w odpowiedzi na słowa Agnieszki Gozdyry, stwierdził, że "jeżeli ktoś w tej chwili został z Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego".

– Słyszą państwo, niech natychmiast znajdzie ten kto został odesłany – skwitowała prowadząca.

twitter

"Nie róbmy na odwrót"

Słowa Michała Szczerby wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Odniósł się do nich m.in. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.

"Te ośrodki (Kalisz, Poznań, Bydgoszcz), to co najmniej godzina drogi własnym autem w jedną stronę, nie mówiąc już o wykluczeniu transportowym. Często co np. trzy tygodnie przez np. sześć miesięcy, bardzo trudne logistycznie. Onkologia na całym świecie idzie w centralne ośrodki operujące i chemio oraz radioterapię jak najbliżej domu. Nie róbmy na odwrót, to droga do pogorszenia już i tak nie najlepszej sytuacji pacjentów" – napisał.

twitterCzytaj też:

Dramatyczna sytuacja w Koninie. Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologięCzytaj też:

"Kontrowersyjne kryteria". Szpital onkologiczny nie dostał środków z KPO