Referat prof. Cichosz w Sejmie: Rynek żywienia zalewany GMO

Prof. Cichosz tłumaczyła, że dieta bazująca niemal wyłącznie na produktach roślinnych, pozbawiona produktów pochodzenia odzwierzęcego na pewno nie zapewni zdrowia. Dieta taka nie pokrywa bowiem zapotrzebowania na białko. – Nie pokrywa zapotrzebowania na biodostępne żelazo, cynk, wapń, ani witaminy A,D,E,K i inne bioaktywne związki zawarte w produktach zwierzęcych, od których zależy funkcjonowanie szarych komórek – powiedziała technolog żywności i żywienia.

Prof. podkreśliła, że dieta taka nie służy zdrowiu również dlatego, że ogranicza strawność białek i przedstawiła szereg innych argumentów przestrzegających przed nadużywaniem roślin strączkowych. Te są bowiem źródłem białka, ale zarazem zawierają, zdaniem profesor, składniki niekorzystne dla ludzkiego organizmu. W szczególności ostrzegła przed białkami sojowymi, których w ogóle nie trawimy.

Prof. Cichosz: Rynek żywienia zalewany GMO

Naukowiec tłumaczyła, w jaki sposób soja genetycznie modyfikowana, czyli GMO występuje na rynku europejskim, w tym w Polsce, pomimo obowiązywania formalnego zakazu w Unii Europejskiej. – Gremia urzędnicze i polityczne za sprawą lobbystów wymyśliły coś, co nazywa się zasadą równoważności składnikowej. Oznacza to, że soja genetycznie modyfikowana uznana została za to samo, co soja niemodyfikowana. Produkt zawierający mniej niż 0,9 proc. białka GMO nie jest GMO. To kryterium umożliwia zalewanie rynku żywności genetycznie modyfikowanymi surowcami pomimo formalnego zakazu – mówiła prof. Cichosz. W dalszej części mówiła m.in. o przerażającym eksperymencie dotyczącym najbardziej toksycznej odmiany soi, która jest odporna na roundup i zawiera szkodliwe toksyny. W procesie legislacyjnym uwzględniono 6 badań przedstawionych przez producentów, a nie uwzględniono ok. 300 badań niezależnych autorów.

Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Życia i Zdrowia Polaków

Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Życia i Zdrowia Polaków zajmuje się tematami związanymi z ochroną zdrowia publicznego i życiem obywateli, m.in. dyskusjami na temat terapii "daremnej", szczepień, diety i etyki medycznej.

Przewodniczącym tego zespołu jest poseł Roman Fritz z koła Konfederacji Korony Polskiej.

