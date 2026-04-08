Kolejne cięcia w systemie zdrowia? Wiceprezes NFZ: Przymierzamy się do tego

Od 1 kwietnia NFZ płaci 60 proc. za gastroskopię i kolonoskopię, a 50 proc. za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową wykonane ponad limit określony w kontrakcie; przed zmianą było to 100 proc. Kolejne „korekty” finansowania mają dotyczyć pozostałych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc potwierdził, że prace nad ograniczeniem finasowania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej trwają. Na razie jednak Fundusz monitoruje sytuację po obcięciu środków na pozalimitowe badania wymienione wyżej.

– Nie uciekam w żaden sposób, nie mam problemu, żeby wycofać się z decyzji, która jest błędna. Natomiast decyzje są podejmowane na podstawie analiz, które przeprowadzamy. Widzimy, co ma sens. Co działa, a co nie działa. Myślę, że po jednym kwartale będziemy widzieć, czy rozwiązanie wprowadzone od 1 kwietnia zadziałało, czy nie – stwierdził na antenie RMF FM.

Szulc wskazywał, że w cięcia w płatnościach za nadwykonania mają przynieść w skali roku między 500 a 600 mln zł. To jednak tylko 0,5 proc. środków, jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak zdaniem wiceszefa Funduszu, trzeba "pilnować, żeby pieniądze były jak najsensowniej, jak najbardziej racjonalnie wydawane".

Rząd ogranicza wydatki na system zdrowia

Przypomnijmy, że oprócz obcięcia finansowania na tomografie, rezonans, kolonoskopię i gastroskopie wykonywane ponad zakontraktowaną liczbę badań, od początku roku rząd dokonał innych oszczędności w systemie służby zdrowia. Zlikwidowano program "Dobrego posiłku w szpitalach" oraz zamknięto lub zawieszono już co najmniej 42 porodówki.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda w rozmowie z PAP powiedziała, że „budżet NFZ osiągnął 221 mld zł, a pieniędzy znów jest za mało, dlatego musimy dokonywać korekt”.

