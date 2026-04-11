"Chcemy być widzialni". Marsz dla Autyzmu przeszedł ulicami Warszawy

Demonstracja rozpoczęła się o godz. 12:00 pod kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli przed siedzibę Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej, a potem Pałac Prezydencki, Sejm, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie marsz się zakończył.

Wybór trasy nie był przypadkowy. To budynki instytucji, do których pod koniec ubiegłego roku została przesłana petycja "Mamy dość", którą podpisało prawie 58 tys. osób. Organizatorzy podkreślają, że odpowiedzi na zawarte w piśmie postulaty są "ogólnikowe". Z kolei Kancelaria Premiera nie odpowiedziała w ogóle. Autorzy petycji chcą rozpoczęcia rozmów o rozwiązaniu konkretnych problemów.

Potrzebują systemowych rozwiązań

Wśród tych problemów szczególnie ważna jest dramatyczna sytuacja dorosłych osób z autyzmem po ukończeniu edukacji. W Polsce nie ma systemowych rozwiązań zapewniających im aktywizację lub pracę, a także zamieszkanie po śmierci rodziców lub opiekunów. Dlatego wiele dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem, po śmierci rodziców trafia do domów pomocy społecznej. Są tam kierowane na mocy decyzji administracyjnej. Nie mają wpływu na to, gdzie, z kim i w jakich warunkach będą mieszkać. Bardzo często te warunki oznaczają cierpienie i skrócenie życia osób z autyzmem. Osoby te potrzebują systemowych rozwiązań, przede wszystkim dotyczących mieszkalnictwa wspomaganego z usługami wspierającymi, które pozwoliłyby im na możliwie niezależne życie w środowisku lokalnym.

Marsz "Chcemy być widzialni" organizuje Fundacja 515 Kilometrów przy wsparciu Porozumienia Autyzm-Polska, federacji zrzeszającej 55 organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. Wydarzenie wpisuje się w kampanię "Not Invisible" europejskiej federacji Autism Europe, prowadzoną w kwietniu – Miesiącu Świadomości Autyzmu. Kampania zwraca uwagę na problemy osób z autyzmem głębokim, które są ignorowane przez społeczeństwo i decydentów.