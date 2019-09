Te jajka znikną ze sklepów. Biedronka podała termin

"Zobowiązujemy się, by wycofać z oferty sieci Biedronka świeże jaja pochodzące z chowu klatkowego do końca 2025 roku" – taka informacja pojawiła się na stronie internetowej sieci handlowej należącej do Jeronimo Martins.

Biedronka nie jest pierwszą firmą, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej taką samą decyzję podjęły m.in. Lidl, Auchan, Tesco i Carrefour.

Numer seryjny jajek z chowu klatkowego rozpoczyna się od cyfry "3". Należą one do najpopularniejszych na rynku, ponieważ są tańsze niż jajka z cyfrą "0", czyli z chowu ekologicznego.

Stacja TVN24 BiS podaje, że "trójki" kosztują zazwyczaj ok. 30 groszy. Natomiast za jajka z hodowli ekologicznej i z oznaczeniem "0" trzeba zapłacić ok. 1 zł za sztukę.

Czytaj także:

Od dziś ważna zmiana w prawie. Chodzi o żywność w sklepach