To koniec taniego paliwa? Historyczna decyzja OPEC

Umowa, uzgodniona w niedzielę za pośrednictwem wideokonferencji, zakłada największe w historii ograniczenie produkcji ropy naftowej.

W maju i czerwcu na rynek trafi 9,7 miliona baryłek ropy dziennie mniej, a od lipca do końca 2020 roku produkcja zostanie zmniejszona o 8 milionów baryłek dziennie.

BBC odnotowuje, że to bezprecedensowa umowa, zawarta nie tylko między krajami OPEC, ale także państwami G20 oraz Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump podziękował za ten deal prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi i królowi Arabii Saudyjskiej Salmanowi.

Eksperci szacują, że globalne zapotrzebowanie na ropę spadło o jedną trzecią, ponieważ z powodu wybuchu pandemii koronawirusa ponad 3 miliardy ludzi na świecie poddano izolacji i zamknięto w domach.

W marcu ceny ropy spadły do poziomu, jakiego nie widziano od 18 lat. Po osiągnięciu niedzielnego porozumienia nastąpiło odbicie. Cena ropy Brent wzrosła o 3,9 proc. do 32,71 dolarów za baryłkę, a West Texas wzrosła o 6,1 proc. do 24,15 dolarów za baryłkę.