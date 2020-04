Żabka będzie sprzedawać maseczki. Cena jest zaskakująca

Jak informuje portal Wiadomości Handlowe (WH), od jutra około 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych będzie dostępnych do nabycia w ponad 6000 sklepów w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet.

Według WH będzie to najniższa cena na rynku, wynikająca z całkowitej rezygnacji przez Żabkę i jej franczyzobiorców z zysku. Maseczki przyleciały do Polski specjalnie zorganizowanym przez sieć samolotem Boeing 747-400 JumboJet.

"Maseczki przeznaczone są dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa" – czytamy na portalu.

Do 16 kwietnia maseczki mają być dostępne we wszystkich sklepach w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w sklepach w przyszłym tygodniu. – Wiemy, że nie zaspokoimy całego popytu, ale przygotowujemy już kolejne dostawy, by każdy mógł chronić siebie i swoich najbliższych – powiedział Tomasz Suchański, prezes zarządu firmy Żabka.

Już w czwartek w całej Polsce zacznie obowiązywać rozporządzenie o zakrywaniu ust i nosa w przestrzeni publicznej.