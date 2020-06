COVID-owa (d)opłata

U ortodonty plus 50 zł do wizyty. U dentysty od 50 zł w górę”, „Słupsk – płaciłam dodatkowe 100 zł u dentysty”, „Lubuskie – ściągam aparat za tydzień i powiedzieli mi, że dodatkowo za wizytę biorą 70 zł” – takie wpisy można przeczytać na facebookowej grupie dotyczącej aparatów ortodontycznych. W jednym z wpisów pacjentka informuje, że wizyta kosztuje „dodatkowe 100 zł, ale zbierają faktury z całego miesiąca i rozkładają to na wszystkich pacjentów, przy czym część kosztów biorą na siebie. Reszta, która zostanie, będzie nam zwrócona”. Pacjenci i klienci skarżą się też, że niektóre gabinety czy salony nie mają wyodrębnionej opłaty covidowej, a podnoszą cenę samej usługi.