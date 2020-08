Rząd szykuje zmiany w płatnościach na państwowych autostradach

MF poinformowało w komunikacie, że planuje wprowadzić dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą. Pierwsza to zakup biletu autostradowego, druga – na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich np. z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej.

"Bilet autostradowy będzie można kupić nie tylko poprzez nowoczesne kanały dystrybucji online, np. serwis internetowy, terminale samoobsługowe, aplikację mobilną (udostępniona przez resort finansów lub przez partnerów zewnętrznych). To również możliwość kupna na stacji paliw, czy w kiosku, co będzie wygodne dla osób, które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych. Z punktu widzenia niektórych użytkowników dróg, zaletą będzie zakup biletu autostradowego, bez konieczności przekazywania danych geolokalizacyjnych i wykorzystywania urządzenia z nadajnikiem GPS" – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Według planów MF przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od czwartego kwartału 2021 roku.

Cytowany w komunikacie Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji, poinformował, że unieważniono, ogłoszony w styczniu 2020 r. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przetarg na automatyzację podnoszenia szlabanów dla pojazdów lekkich. – Wdrożenie videotollingu ograniczyłoby, a nie rozwiązało problem tworzących się korków przed bramkami – dodał.

Do wdrożenia i budowy nowego systemu do poboru opłat od pojazdów ciężkich, opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego, zobowiązano szefa Krajowej Administracji Skarbowej. "Nowy system będzie w pełni zintegrowany z wdrożonymi już systemami Ministerstwa Finansów m.in. ANPRS czy SENT oraz będzie elementem e-Urzędu Skarbowego, umożliwiającego kompleksową integrację e-usług resortu finansów" – napisano w komunikacie MF.