Rząd szykuje kolejną wersję Tarczy. Morawiecki podał kwotę

"Dziś cały świat liczy na to, że dzięki szczepionce będziemy mogli jak najszybciej wrócić do normalności i odbudowywać nasze życie społeczne i gospodarcze do poziomu sprzed pandemii" – napisał premier. Podkreślił, że "najbardziej zależy nam na zdrowiu i życiu Polaków, ale również na sprawnym działaniu i wsparciu rodzimych firm".

Wskazał, że "w poniedziałek ruszyły już pierwsze wypłaty z Tarczy Finansowej Polski Fundusz Rozwoju 2.0 dla firm, które nie mogą teraz normalnie działać, a już dzisiaj na kontach 4 tysięcy przedsiębiorstw znajdzie się prawie 700 milionów złotych. W firmach objętych pomocą pracuje blisko 26 tysięcy osób".

"Dodatkowo, na dzisiejszej Radzie Ministrów dyskutowaliśmy o poszerzeniu listy kodów PKD. Na kolejną odsłonę Tarczy chcemy przeznaczyć około 40 miliardów złotych - jako dodatkową pulę do ponad 150 miliardów złotych, którą już otrzymali polscy przedsiębiorcy" – czytamy.

facebook

Jak można uzyskać wsparcie?

"Proces złożenia wniosku jest prosty i szybki - wystarczy skorzystać z bankowości elektronicznej we własnym banku, a środki zostaną wypłacone w ciągu 1-2 dni roboczych. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronach Kancelaria Premiera i PFR" – napisał Morawiecki.

"Jesteśmy w trudnym momencie i nadal musimy przestrzegać obostrzeń, ale dzięki rozwijającemu się programowi szczepień i kolejnym programom wsparcia wierzę, że razem przetrwamy ten ciężki okres. Mamy nadzieję, że najpóźniej za 3-4 miesiące wrócimy do dynamicznej odbudowy potencjału ekonomicznego, a Polska gospodarka znów pozytywnie zaskoczy świat" – czytamy we wpisie.

Tarcza Finansowa 2.0 PFR umożliwia mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Finansowanie w ramach programu jest udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Czytaj też:

Znana polska marka na skraju bankructwa. Przez pandemięCzytaj też:

Mieszkania w Polsce zdrożały niemal najmocniej w całej UECzytaj też:

4100 zł dla kasjera. Podwyżka pensji od marca