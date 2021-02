"FAZ": Dialog polityczny Polski i Niemiec trudny, ale wymiana gospodarcza napawa optymizmem

Z najnowszych danych wynika, że Polska stała się piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec i wyprzedziła w tym zestawieniu Wielką Brytanię. Nasz kraj, pomimo kryzysu wywołanego koronawirusem, pozostaje najważniejszym partnerem handlowym Niemiec w regionie. Wymiana z Niemcami utrzymuje się na poziomie 123 miliardów euro.

Polityka kontra gospodarka

Autor komentarza w "FAZ" Swen Astheimer nie kryje swego zdumienia taką sytuacją, wskazując, że na przykład w sporze o gazociąg Nord Stream 2 oba sąsiadujace ze sobą kraje należą do przeciwległych obozów. "To pokazuje, że dwustronne relacje gospodarcze funkcjonują obok krytycznej wobec Niemiec retoryki partii rządzącej PiS" – ocenia dziennikarz. Jednak wygląda na to, że spory polityczne nie psują relacji gospodarczych.

I są na to konkretne przykłady. "Około 5500 niemieckich inwestorów włączyło Polskę do rozbudowanych sieci, uwzględniających także prace nad badaniami i rozwojem. Największy kraj UE z Europy Środkowej i Wschodniej nadal oferuje duży potencjał" – wymienia Astheimer.

Dodaje, że programiści z Polski są cenieni za granicą. Rozwijanie gospodarczych relacji polsko-niemieckich jest korzystne dla obu państw. "Zaś przebudowa polskiej gospodarki energetycznej jest ogromnym projektem z szansami także dla niemieckich firm" – dodaje autor komentarza w "FAZ". I ocenia: "Choć dialog polityczny bywa wyboisty, stosunki gospdoarcze obu krajów dają powody do optymizmu".

Wśród najważniejszych niemieckich partnerów handlowych Polska jest na piątym miejscu, za Chinami, Holandią, USA i Francją, a przed Włochami, Szwajcarią, Wielką Brytanią i Austrią.

