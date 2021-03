Powstaje rejestr źródeł ciepła w budynkach. Kto nie zgłosi, zapłaci karę

Rozpoczęło się tworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy zarządca lub właściciel nieruchomości będzie musiał poinformować o źródłach ogrzewania budynku.

Rejestr dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Docelowo planowane jest przyjęcie 5 milionów deklaracji jednak niewykluczone, że będzie ich więcej. Jak podaje Forsal, będą dwie opcje formularzy do wypełnienia: dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. – Uruchamiamy od połowy 2021 roku mechanizm składania deklaracji o źródle niskoemisyjnego ciepła, co przyczyni się do realizacji ambitnych planów walki ze smogiem w całej Polsce – mówiła, cytowana przez money.pl Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów stanowi, że rejestr ogrzewania i spalania paliw obejmie źródła do 1 MW, które w obecnym stanie prawnym nie wymagają zgody ani zgłoszenia. Bez względu na to, czy źródło ogrzewania znajduje się w domu, czy w magazynie, jego właściciele i zarządcy będą zobowiązani zgłosić wszelkie piece węglowe, kotły, kopciuchy oraz piece gazowe.

Jakie kary za brak wpisu?

– Będzie to jednolity system gromadzenia danych na poziomie całej Polski – odchodzimy od rozproszonych baz danych w gminach. Na podstawie zebranych informacji będziemy wspierać działania lokalnych samorządów – oznajmiła Cabańska.

Właściciele i zarządcy budynków, którzy nie dostarczą urzędnikom dokumentów w terminie, zostaną ukarani. Za pierwszym razem może być to mandat w wysokości 500 zł, jednak w przypadku odmowy jego przyjęcia sprawa trafi do sądu. W takim wypadku kara może być nawet dziesięciokrotnie wyższa.

"Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza" – tłumaczy na swojej stronie internetowej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

