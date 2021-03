Złe wieści dla najstarszych Polaków. Chodzi o czternastą emeryturę

Gazeta przypomina, że już w kwietniu miliony seniorów otrzymają trzynastą emeryturę, która wyniesie 1250 zł. Jednak to niejedyny dodatek dla najstarszych Polaków, ponieważ w listopadzie będą oni mogli liczyć jeszcze na "czternastkę".

Czternasta emerytura. Kto ją dostanie?

Świadczenie będzie wypłacane według zasady "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że cały dodatek w wysokości 1250 zł dostaną osoby z emeryturą do 2900 zł brutto, a jeśli ktoś przekroczy ten próg np. o złotówkę, to czternasta emerytura będzie o złotówkę mniejsza.

Jak czytamy w "Super Expressie", choć była nadzieja na to, że czternasta emerytura być może będzie wypłacana także w kolejnych latach, to jednak wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed nie ma złudzeń w całej sprawie i przyznał w rozmowie z gazetą, że to jednorazowy dodatek.

Szwed: Wypłata "czternastki" tylko w tym roku

– Wypłata "czternastki" będzie tylko w tym roku. Trzynastka z kolei zostaje, będzie w kolejnych latach, a waloryzacja emerytur będzie jak dotychczas – oświadczył wiceminister.

W sierpniu ubiegłego roku Szwed mówił, że czternasta emerytura będzie na poziomie minimalnej emerytury i wyniesie 1300 zł brutto. Wyraził też nadzieję, że jeśli finanse państwa i możliwości budżetowe pozwolą, to "czternastka" będzie wypłacana w kolejnych latach.

Prezydent podpisał ustawę

8 marca 2021 roku w Otwocku ustawę o czternastej emeryturze uroczyście podpisał prezydent Andrzej Duda w obecności premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Na wypłatę świadczenia zagwarantowano ok. 11,4 mld zł.



Czytaj też:

Będzie podwyżka podatków? Minister finansów odpowiada