Gowin: Rząd pomoże m.in. fryzjerom, sklepom RTV/AGD i jubilerom

Wsparcie dla przedsiębiorców, dotkniętych z powodu wprowadzonych obostrzeń obejmie w kwietniu firmy z ok. 60 branż, w tym do fryzjerów i kosmetyczek, sklepów ze sprzętem RTV/AGD czy z biżuterią. Poinformował o tym w czwartek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Łączna wartość wsparcia dla przedsiębiorców w kwietniu szacowana jest na 7 mld zł.

Które branże mogą liczyć na rządową pomoc?

– Pomoc trafi w kwietniu do ok. 60 branż, w tym 16 nowych. Tą tarczą branżową objęci będą m.in. fryzjerzy i kosmetyczki, detaliczny handel meblami, handel sprzętem RTV/AGD grami i zabawkami, czy zegarkami i biżuterią, ale także np. sprzedaż komputerów w sklepach wyspecjalizowanych – tłumaczył Gowin na konferencji prasowej.

Odnosząc się do wartości wsparcia, minister powiedział: – To jest kwota, która w kwietniu przełoży się czy zsumuje się do 7 mld zł". – Tytułem porównania, w marcu przewidujemy na pomoc dla (…) czterdziestu kilku branż w wysokości 3 mld zł – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki informował dziś, że rząd planuje uruchomienie w II kw. do 30 mld zł na wsparcie dla przedsiębiorstw dotkniętych obostrzeniami z powodu pandemii koronawirusa. Przypomniał, że dotychczas w ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 202,45 mld zł.

Koronawirus w Polsce. Aktualne obostrzenia

Od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, a także obiekty sportowe: m.in. baseny, korty tenisowe. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym.

Od soboty na dwa tygodnie ograniczona została dodatkowo liczba osób w placówkach handlowych i pocztowych, a także w kościołach do jednej osoby na 20 mkw. Zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego.

