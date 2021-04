"Można prolongować to zadanie". Glapiński kandydatem na drugą kadencję w NBP

Prezydent był pytany w Polsat News o to, czy zaproponuje Adama Glapińskiego na kolejną kadencję w fotelu prezesa NBP. Andrzej Duda nie ukrywa, że ma o Glapińskim bardzo dobre zdane.

"Bardzo dobrze prowadzi armię"

– Sytuacja jest bardzo stabilna w okresie kiedy pan prezes sprawuje swoją funkcję. Jest to bardzo dobrze od strony bezpieczeństwa finansowego państwa realizowane zadanie i jeżeli jest głównodowodzący, który bardzo dobrze kieruje sprawami i bardzo dobrze prowadzi armię, to wydaje mi się, że można prolongować mu zadanie, które zostało mu powierzone – powiedział prezydent w rozmowie z Piotrem Witwickim w "Gościu Wydarzeń" Polsat News.

Pytany, czy skłania się ku ponownemu wskazaniu Adama Glapińskiego (prezydent wskazuje, a Sejm podejmuje decyzję) odparł: –Tak, ja bardzo szanuję profesora Adama Glapińskiego i muszę powiedzieć, że bardzo uznaję to co robił przez ostanie lata, to w jaki sposób prowadził sprawy finansowe polskiego państwa, monetarne, walutowe.

Kadencja prezesa banku centralnego trwa sześć lat. Wybiera go Sejm na wniosek prezydenta.

Glapiński chce ubiegać się o drugą kadencję

W marcu Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział, że zamierza ubiegać się o kolejną kadencję szefa banku centralnego. Glapiński jest prezesem NBP od 2016 r. Wcześniej był członkiem Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016.

W 2020 znalazł się na 6. pozycji rankingu 200 najbardziej wpływowych ludzi w polskiej gospodarce, stworzonego przez RMF FM oraz portale Money.pl i 300Gospodarka.

W 2021 został laureatem nagrody specjalnej "osobowość rynku finansowego", przyznanej przez redakcję dziennik „Parkiet”.

