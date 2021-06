Wraca temat pieniędzy za praworządność. PE chce zawieszać unijne wypłaty za łamanie zasad

Z ustaleń RMF FM wynika, że prodemokratyczne grupy w PE lobbują za tym, aby w przyszłym tygodniu odbyła się debata na temat mechanizmu warunkowości, który umożliwia zwieszenie unijnych wypłat, jeżeli jakieś kraj nie przestrzega zasad państwa prawa.

"Ostateczna decyzja w sprawie debaty zostanie podjęta w czwartek przez szefów grup politycznych. Także wtedy zostanie ustalone, czy będzie także rezolucja w tej sprawie" – czytamy na rmf24.pl.

Mechanizm warunkowości

Mechanizm warunkowości wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. Komisja Europejska zwleka jednak z zastosowaniem go wobec jakiegokolwiek państwa ze względu na wywalczony przez Polskę i Węgry zapis opóźniający wdrożenie procedury do czasu, aż Trybunał Sprawiedliwości UE wypowie się, co do jej zgodności z prawem unijnym.

RMF FM dotarło do informacji, że Komisja Europejska obiecuje eurodeputowanym, że, po tym jak mechanizm zostanie zweryfikowany przez TSUE, włączy ich w prace nad wytycznymi. KE zobowiązuje się także do "nieformalnego dialogu" z krajami, w których wykryje nieprawidłowości.

Pozew za bezczynność

Grupa eurodeputowanych wystosowała niedawno pismo do Komisji Europejskiej, ostrzegając przed pozwem za bezczynność w sprawie mechanizmu warunkowości. Wśród nich znalazła się Polka Róża Thun und Hohenstein.

"W obliczu miażdżących dowodów naruszania zasady praworządności na terenie Unii Europejskiej, Komisja Europejska ma obowiązek działać. Jak jasno wyrażono w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 25 marca 2021 brak działań Komisji do 1 czerwca 2021 będzie rozumiany jako "zaniechanie działania" wg. artykuły 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej" – czytamy w dokumencie.

Czytaj też:

Skandaliczne zachowanie Thun. Jaki: Wzywam Panią do publicznej debatyCzytaj też:

Rzecznik rządu: Piłeczka jest po stronie Komisji EuropejskiejCzytaj też:

Problemy z dostawą szczepionek Johnson & Johnson. KE wyjaśnia