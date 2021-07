Konfederacja chce zlikwidować 15 podatków. Winnicki podał szczegóły

W niedzielę podczas konwencji Konfederacja zaprezentuje program "Polska na nowo", który ma być odpowiedzią na "Polski Ład" PiS. O szczegółach opowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

– To będzie pierwsza konkretna, realna odpowiedź na "Nowy ład PiS". Żadna inna partia takiej odpowiedzi nie przedstawiła. Konfederacja, ideowa prawica, przygotowała prawdziwą alternatywę wobec propozycji rządu – oświadczył Winnicki.

Pięć obszarów tematycznych

Przekonywał, że jego ugrupowanie skupi się na pięciu filarach: podatkach, ochronie zdrowia, edukacji, wysokich cenach i państwie prawa. – Każdy dotyczy spraw, które w ciągu ostatniego roku w sposób bezpośredni lub ucierpiały przez działania władzy – ocenił.

– W podatkach zaproponujemy pierwszą ustawę, która w sposób kompleksowy jednokrotnie znosi 15 danin, w tym podatek cukrowy, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę reprograficzną – zapowiedział Winnicki, dodając, że są to "podatki o mniejszej skali, które nie wywracają budżetu".

Zdrowie i mieszkania

Polityk poinformował, że kolejna propozycja Konfederacji to wprowadzenie bonu zdrowotnego. Ma on być finansowany z budżetu, ale o tym, kto będzie go realizował zdecyduje pacjent mający wybór między ubezpieczycielami. – To rozwiązanie oparte na mechanizmie rynkowej konkurencji, która rozbije monopol NFZ i dopuści innych ubezpieczycieli – stwierdził Winnicki.

Jeszcze innym pomysłem Konfederacji jest wprowadzenie mieszkaniowych kont oszczędnościowych, które mają być zwolnione z jakiegokolwiek opodatkowania.

