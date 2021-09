UOKiK ostrzega osoby planujące wziąć kredyt na zakup mieszkania

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uczula osoby planujące wziąć kredyt na zakup mieszkania lub domu i zwraca uwagę na trzy kwestie: wahania stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość spłacanych rat kredytu; wahania na rynku nieruchomości – wzrosty lub spadki cen nieruchomości lub ich wartości oraz zmiany na rynku pracy, które mogą mieć wpływ na wysokość naszych dochodów.

"Związanie z bankiem na wiele lat – w przypadku spadku cen nieruchomości i jednoczesnym wzroście rat kredytu – może utrudnić nam w przyszłości sprzedaż mieszkania lub uwolnienie się od kredytu" – ostrzega UOKiK.

Wzrost rat. Jak to działa?

– Do wielu osób decydujących się na zakup domu czy mieszkania mogą dochodzić informacje sugerujące, że w najbliższym czasie ceny nieruchomości nie spadną ze względu na wciąż rosnący popyt oraz ceny materiałów budowlanych i działek. Na tę sytuację dodatkowo nakładają się rekordowo niskie stopy procentowe, co dla wielu osób może być zachętą do kupowania nieruchomości finansowanych kredytem – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes Urzędu.

Zwraca uwagę, że "w przypadku zakupu mieszania lub domu na własne potrzeby zawsze należy wziąć pod uwagę takie ryzyka jak możliwość wzrostu oprocentowania, a co za tym idzie – rat kredytu, zmianę sytuacji życiowej czy spadki cen nieruchomości".

Szef UOKiK podkreśla, że zdecydowana większość kredytów hipotecznych opiera się na zmiennym oprocentowaniu, co oznacza, że wraz ze zmianą stóp oprocentowania zmianom podlega również wysokość raty kredytu. – Biorąc kredyt hipoteczny, należy zwrócić uwagę także na to w jaki sposób bank zmieni oprocentowanie w przypadku zmiany stóp procentowych, ile wynosi wkład własny, jaka jest marża kredytu i warunki wcześniejszej spłaty – tłumaczy.

Kiedy spadną ceny nieruchomości?

W komunikacie UOKiK podano, że obecnie ceny mieszkań rosną jak nigdy dotąd. Jednocześnie zaznaczono, że taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. "Im szybszy i wyższy jest wzrost cen, tym gwałtowniejszy i głębszy będzie ich spadek. Podobne zjawisko miało miejsce w przeszłości – kiedy po gwałtownym wzroście cen nieruchomości w latach 2005-2008 nastąpił długotrwały spadek cen nieruchomości w latach 2008-2012" – napisano.

