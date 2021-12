Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów z Polski

Białoruś wprowadza od 1 stycznia 2022 r. zakaz importu szeregu produktów rolno-spożywczych z wybranych państw, w tym Polski – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakaz, który ma obowiązywać przez sześć miesięcy, obejmie m.in. następujące towary: mięso wołowe; mięso wieprzowe; mięso i produkty drobiowe; podroby, tłuszcze, kiełbasy; mięso solone, suszone i wędzone; mączka mięsna; mleko i produkcja mleczarska, warzywa, owoce, orzechy oraz wyroby cukiernicze i sól.

Lista wyjątków

Z zakazu importu wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji "krytycznego importu". Przewidziana jest także procedura uzyskiwania kwot na towary objęte embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. Jednocześnie strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów, których dotyczy zakaz importu.

Zakaz importu będzie dotyczyć towarów pochodzących z państw członkowskich UE, a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.

Wykaz wszystkich produktów objętych zakazem znajduje się w załączniku 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z 6 grudnia 2021 r. nr 700 ws. zastosowania specjalnych środków wobec poszczególnych rodzajów towarów.

Kryzys na granicy

Stosunki Polski z Białorusią zaostrzyły się po tym, jak reżim Aleksandra Łukaszenki zaczął ściągać do kraju migrantów, którzy atakują polsko-białoruską granicę. Minionej doby doszło do 121 prób nielegalnego przekroczenia granicy – poinformowała w piątek Straż Graniczna. Funkcjonariusze wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Czytaj też:

MON: Białoruskie służby dają migrantom alkoholCzytaj też:

Białorusini szkolą migrantów, jak atakować nożem Polaków. Wyciekło nagranie