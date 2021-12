Prezes UOKiK zobowiązał Orange Polska do wypłaty rekompensaty abonentom

Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał decyzję zobowiązującą Orange Polska do wypłaty abonentom rekompensaty za aktywację serwisów podmiotów trzecich i usług nietelekomunikacyjnych spółki.

Zastrzeżenia wzbudziły nieprawidłowości przy aktywacji płatnych usług oferowanych przez Orange Polska i serwisów subskrypcyjnych świadczonych przez inne podmioty dla abonentów Orange. Opłaty potrafiły wynosić przykładowo 7,98 zł za miesiąc, ale i 14,99 zł za tydzień– podano w komunikacie UOKiK.

W postępowaniu zakwestionowano brak oznaczenia, że kliknięcie przycisku "OK" oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty, brak potwierdzania warunków umów na trwałym nośniku (praktyka została zaniechana w toku prowadzonego postępowania w listopadzie 2020 r.) czy udzielanie niepełnych odpowiedzi na reklamacje.

Nieświadoma aktywacja usługi

– Otrzymywaliśmy skargi od konsumentów, którzy byli zaskoczeni wyższym rachunkiem i nie wiedzieli, za co zostały naliczone opłaty. Ze zgłoszeń wynikało, że do aktywacji usług dochodziło nieświadomie przez kliknięcie w tzw. flash SMS-a, w link na stronie internetowej, w reklamę w grze mobilnej, a także przy wykorzystaniu karty SIM w routerze. Sprawdziliśmy sposób aktywacji tych usług, zasady doliczania przez przedsiębiorcę opłat do rachunku za te treści i odpowiedzi na reklamacje – powiedział Chróstny.

UOKiK zwraca uwagę, że jeśli dostajemy powiadomienia o usługach, operator musi nas poinformować o tym, że są płatne. "SMS lub powiadomienie muszą zawierać wyraźną informację o tym, że jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz podać cenę usługi. Zwróć uwagę na treść otrzymywanych powiadomień i SMS oraz sposób oznaczenia zamieszczonych w nich przycisków" – podkreślono w komunikacie.

