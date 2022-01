Sasin: Ten raport potwierdza najgorsze nasze obawy. Liczby są porażające

Według analityków banku Pekao, na których powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna", realizacja unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55 do 2030 r. będzie kosztować Polskę 527,5 mld euro, czyli w przeliczeniu prawie 2,5 bln zł.

Sasin: Koszt dla każdego Polaka to 64 tys. zł

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin komentując te doniesienia w rozmowie z "DGP" stwierdził, że "liczby są porażające". – Raport przygotowany przez ekspertów z Banku Pekao SA potwierdza najgorsze nasze obawy. Jak na dłoni pokazuje, jaką cenę Polska będzie musiała zapłacić za pakiet Fit for 55 – powiedział.

– Ten koszt jest porażający, może sięgnąć nawet 2,4 bln zł do 2030 r. Jest to aż o 900 mld zł więcej wobec scenariusza redukcji emisji o 40 proc. (Fit for 40) – oświadczył, dodając, że łączny koszt na każdego obywatela Polski wyniesie ok. 64 tys. zł.

"Forsowanie tego pakietu to katastrofalny błąd"

– Jeśli zatem obecne podwyżki cen prądu tak bardzo odczuwalne przez Polaków wywołują szok, to co się stanie w najbliższych latach? Przecież to się w żaden sposób nie może kalkulować – ocenił Sasin. – Moim zdaniem koszt pakietu klimatycznego jest nie do udźwignięcia przez Polaków – dodał.

Według niego Bruksela powinna zweryfikować swoje stanowisko w sprawie Fit for 55. – Radziłbym naszym partnerom w Brukseli - mniej ideologii, a więcej pragmatyki i zrozumienia postulatów, jakie od dawna zgłaszamy. Unijni technokraci muszą zrozumieć, że forsowanie tego pakietu klimatycznego to katastrofalny błąd – oświadczył minister przekonując, że "nie uda się go przeprowadzić, zwalając na społeczeństwa tak ogromne koszty". – Nasz rząd to rozumie – przekonywał.

