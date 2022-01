Orlen ujawnił kupców na aktywa Lotosu. "Historyczna chwila"

Płocki koncern przekazał w środę, że jego zarząd wyraził zgodę na zawarcie umów z Aramco Overseas Company B.V. w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego, z Unimot Investments w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw, z Rossi Biofuel Zrt. (z Węgier) w zakresie rynku biokomponentów oraz z MOL Hungarian Oil and Gas w zakresie rynku działalności detalicznej.

– To partnerzy, którzy nadadzą tempo dalszemu rozwojowi koncernu. Mamy przed sobą jeszcze sporo akwizycji, żeby móc wyznaczać trendy i standardy na tym rynku – powiedział podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

– To nie tylko spełnienie warunków zaradczych Komisji Europejskiej, podpisaliśmy też trzy inne strategiczne umowy z Saudi Aramco: w kwestii analiz i inwestycji w petrochemię, która jest dla nas bardzo ważna, w zakresie badań i rozwoju oraz umowę na dostawy ropy, do 400 tys. baryłek dziennie. To 20 mln ton ropy, która popłynie do rafinerii Lotosu, do Płocka, do Możejek oraz do dwóch rafinerii czeskich – dodał Obajtek.

twitter

Fuzja Orlenu i Lotosu

W połowie października 2021 r. akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili zgodę na zbycie szeregu aktywów, niezbędne do finalizacji procesu połączenia z PKN Orlen. W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację przez PKN Orlen środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos do 14 stycznia 2022 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj też:

Wiemy, o ile spadną ceny paliw. Obajtek podał szczegóły