Premierzy Polski i krajów bałtyckich wzywają do zakazu transportu drogowego z Rosji

List został skierowany do przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej – podał w czwartek portal.isbnews.pl.

Wspólny apel

"Wzywamy do podjęcia niezbędnych kroków w celu wprowadzenia zakazu transportu drogowego towarów z Rosji i Białorusi oraz do tych krajów. Dodatkowo proponujemy również wprowadzenie zakazu wpływania rosyjskich i białoruskich statków do portów UE" – możemy przeczytać we wspólnym wystąpieniu szefów rządów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Premierzy podkreślili, że sektor transportu jest z natury międzynarodowy, dlatego – w ich ocenie – działania w obu tych obszarach muszą być podejmowane jednocześnie na poziomie Wspólnoty Europejskiej, aby były naprawdę skuteczne.

"Jesteśmy przekonani, że podjęcie powyższych kroków w sektorze transportowym jeszcze bardziej ograniczyłoby możliwości kontynuowania agresji przez Federację Rosyjską. (...) Musimy wspólnie wywrzeć na Rosję jak największą presję, aby zaprzestała prowadzenia wojny. Stanie się to tylko wtedy, gdy działania Rosji spotkają się z jednomyślną i zdecydowaną reakcją UE, w tym z nowymi sankcjami" – stwierdzili w swoim oświadczeniu przywódcy czterech państw.

Prośba o wsparcie

W czwartek Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu dziennikowi "Washington Post". Szef polskiego rządu mówił o potrzebie natychmiastowej pomocy dla Ukrainy. Jednocześnie polityk przekazał, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski "rozpaczliwie prosi o wsparcie".

– Powiedział mi: "Jeśli nie chcesz mi pomagać armią, pomóż mi bronią defensywną. Pomóż mi bronić domów moich obywateli, życia (...) kobiet i dzieci" – ujawnił Morawiecki.

Polski premier oznajmił również, iż wsparcie dla Ukraińców powinno obejmować dostawy broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przenośnej obrony.

