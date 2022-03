"Stają włosy na głowie". Prof. Orłowski ostro o korekcie Polskiego Ładu

W rozmowie z Radiem ZET prof. Witold Orłowski ocenił korektę Polskiego Ładu. Podkreślił, że symulacja jest fundamentalna, jednak zdaniem ekonomisty "przez kilka miesięcy trust mózgów, który pracuje w Ministerstwie Finansów, nie jest w stanie jej dokonać".

– Po długim namyśle widać, że w rządzie są teraz tak potężne tytany intelektu, że parę miesięcy zajmuje im zauważenie tego, co inni widzą zaraz. Stają włosy na głowie – zwracał uwagę ekonomista.

Prof. Orłowski: Może to sabotaż?

Prof. Orłowski powiedział, że zmiana podatków w połowie roku to "decyzja karkołomna".

– Nie wolno zmieniać podatków w trakcie roku. Wyjątkiem jest zmiana na korzyść podatnika, a przecież sam minister powiedział, że jest "chyba na korzyść" – wskazywał ekspert. Dodał, że "mamy powtórkę z rozrywki". – Znów minister mówi: wprowadzamy przepisy, a jak komuś wyjdzie inaczej, to niech sam sobie obniży podatek. Tak, a za 2 lata kontrola skarbowa mu dosoli – komentował ekonomista.

Profesor w ostrych słowach odniósł się do działań w zakresie zmian podatkowych. – Człowiek jest przerażony jakością tego. A może to dywersja, sabotaż? – pytał.

"Sytuacja przedkryzysowa"

Orłowski zwrócił uwagę, że "mamy sytuację przedkryzysową" w finansach publicznych. – W tak ciężkiej sytuacji powinniśmy mieć świadomą, ostrożną, pełną refleksji i czujności politykę gospodarczą. Zamiast tego mamy kompletny dryf, program prowadzony po łebkach – mówił. Zdaniem ekonomisty w czasie "sztormu gospodarczego, który może przerodzić się w huragan", mamy beztroską politykę.

Ekspert ocenił, że embargo na rosyjskie surowce będzie "kolejną trampoliną dla polskiej inflacji". Skomentował też blokadę na poziomie krajowym importu węgla z Rosji. – To wcale nie jest element walki z Rosją, tylko od lat żądanie naszych górniczych związków zawodowych. To jest po to, by podnieść ceny węgla w Polsce i zwiększyć sprzedaż – ocenił prof. Orłowski.

