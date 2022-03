"Historyczny, rekordowy wynik" Orlenu za 2021 rok

PKN Orlen odnotował 11 122 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 2 755 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto w tym ujęciu wyniósł 10 158 mln zł w 2021 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131 341 mln zł w 2021 r. wobec 86 180 mln zł rok wcześniej.

Historyczny wynik Orlenu

"W trudnym 2021 roku wypracowaliśmy ponad 11 mld zł zysku netto. To historyczny, rekordowy wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka. To też potwierdzenie, że mieliśmy rację budując silny koncern multienergetyczny i stawiając mocny nacisk na energetykę oraz petrochemię, czyli perspektywiczne segmenty, których nie posiadają inne spółki. To nasza przewaga" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Stabilność finansowa pozwala nam systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. W zeszłym roku na realizację strategicznych projektów przeznaczyliśmy niemal 10 mld zł. Nasze inwestycje generują nowe miejsca pracy wpływając na koniunkturę gospodarczą. W tym roku jeszcze mocniej koncentrujemy się na rozwoju energetyki, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej, ponieważ to gwarantuje długoterminowe bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski" – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 8 398 mln zł wobec 2 356 mln zł straty rok wcześniej.

Czytaj też:

Moskwa: Do 2030 r. możemy wytwarzać 50 GW mocy z odnawialnych źródeł energiiCzytaj też:

Odejście od ropy i gazu z Rosji. Obajtek: Jesteśmy gotowi na każdy scenariuszCzytaj też:

Tusk: Nie sprzedawajcie MOL-owi nawet jednego kanistra z benzyną