Znaczący wzrost cen mieszkań

"Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2021 r. wzrosły o 3,9 proc. w stosunku do III kwartału 2021 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 4,2proc. i na rynku wtórnym – o 3,7proc.). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 12,1proc. (w tym na rynku pierwotnym – o 11,9proc. i na rynku wtórnym – o 12,2proc.)" – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2021 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r. odnotowano największy wzrost cen lokali mieszkalnych w województwie warmińsko-mazurskim (o 15,2 proc.), a najmniejszy wzrost – w województwie lubuskim (o 7,6 proc.), podał też Urząd.

Przy obliczaniu wskaźników cen lokali mieszkalnych za 2021 r. rynkowi wtórnemu przypisuje się wagę 52 proc., a rynkowi pierwotnemu – 48 proc.

Victoria Dom sprzedała w Polsce 311 mieszkań w I kw. 2022 r.

Victoria Dom sprzedała w Polsce 311 mieszkań w I kw. 2022 r. wobec 316 kwartał wcześniej, podała spółka. W całym roku zarząd zakłada sprzedaż podobną lub niecą niższą względem zeszłego roku, gdy wyniosła 1 607 mieszkań.

– W pierwszych trzech miesiącach tego roku utrzymaliśmy sprzedaż lokali na poziomie z poprzedniego kwartału. Oceniamy to pozytywnie w sytuacji systematycznego wzrostu cen mieszkań oraz kroczących podwyżek kosztów kredytu, co wpływa na ograniczenie zdolności kredytowej klientów. Od połowy marca widzimy jednocześnie powolne odbudowywanie się popytu na mieszkania, przy już wyższych o kilkanaście procent poziomach cenowych w porównaniu do zeszłego roku. Klienci zdają sobie sprawę, że spadku cen raczej nie będzie, a mała podaż nowych projektów oraz rosnące koszty budowy mogą bardziej powodować ich dalszy wzrost. Z kolei dla osób posiadających gotówkę inwestycje w nieruchomości cały czas pozostają atrakcyjną formą lokaty kapitału. Na odbudowę popytu na nowe mieszkania wpływa także bardzo ograniczona dostępność używanych mieszkań na wynajem w związku z dużym napływem uchodźców do naszego kraju. W efekcie zakup nowego lokalu na rynku pierwotnym dla wielu osób jest najlepszym rozwiązaniem – powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

Victoria Dom prowadzi inwestycje przede wszystkim w Warszawie, w 2020 roku rozpoczęła również budowę osiedla w Krakowie. Od 5 lat deweloper jest obecny także na rynku niemieckim – w Berlinie, a od roku w Lipsku.

Dwucyfrowa inflacja po raz pierwszy w tym wieku

Inflacja konsumencka wyniosła 10,9 proc.w ujęciu rocznym w marcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2 proc. w marcu, podał też GUS.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem

ub. roku wzrosły o 10,9 proc. (wskaźnik cen 110,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 3,2 proc. (wskaźnik cen 103,2)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 9,2 proc. r/r, nośników energii - wzrosły o 23,9 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 33,5 proc. r/r, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,2 proc. m/m, nośników energii wzrosły o 4,4 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 28 proc. m/m, podano także.

