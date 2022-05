Sasin: Przygotowujemy ofertę udziału w odbudowie Ukrainy

– Zwróciłem się do spółek Skarbu Państwa, żeby przedstawiły swoje możliwości związane z odbudową Ukrainy, kiedy zakończy się wojna. Przygotowujemy zbiorczą ofertę wynikającą z tych deklaracji – powiedział Sasin podczas konferencji prasowej w poniedziałek.

Podkreślił, że Polska jest gotowa uczestniczyć w tej odbudowie. – To będzie wielkie wyzwanie, wymagające zaangażowania nie tylko Ukrainy, ale także Europy i całego świata – dodał.

Polska i Ukraina rozmawiają o połączeniach energetycznych

Z kolei minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Polska rozmawia z Ukrainą o szeroko pojętych połączeniach energetycznych i jest gotowa zwiększyć planowaną przepustowość pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) w rejonie Gdańska.

– Dziś nie odpowiem, czy to będzie połączenie gazowe polsko-ukraińskie, jakie i kiedy. Te możliwości analizujemy – powiedziała. Dodała, że synchronizacja ukraińskiego systemu elektroenergetycznego z systemem europejskim "daje nowe wyzwania".

– To, co na pewno chcemy zrobić, to zwiększyć pojemność terminala FRSU, który był zaplanowany na 6 mld m3. Prośby o zwiększenie pojemności tego terminala dostajemy głównie z południa, więc jesteśmy gotowi zwiększyć jego przepustowość – tłumaczyła.

Ministrowie Moskwa i Sasin mówili też o dostarczaniu przez Polskę paliw Ukrainie w związku z obecną sytuacją. – Bierzemy pod uwagę dostarczanie paliw także po zakończeniu wojny. Robimy plany, żeby taką ofertę rządowi Ukrainy przedstawić – oświadczył Sasin.

Pływający terminal LNG w Gdańsku. Kiedy powstanie?

W ubiegłym tygodniu prezes Gaz-Systemu informował, że spółka prowadzi z rządem rozmowy o przyspieszeniu inwestycji w budowę pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) w rejonie Gdańska, tak by zakończyła się ona w 2025 r. lub wcześniej. Zaznaczył też, że przepustowość jednostki może zostać zwiększona.

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU, zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Według pierwotnego planu, terminal ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie, a usługi regazyfikacji mają zostać udostępnione pod warunkiem podjęcia przez Gaz-System pozytywnej ostatecznej decyzji inwestycyjnej oraz zrealizowania inwestycji w zakładanym terminie - 1 stycznia 2028 r.

