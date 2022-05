Polska ma gotowy kolejny interkonektor. Przesył gazu ruszy w czerwcu

Zakończyły się prace budowlane mające na celu połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji – podał Gaz-System. Gazociąg jest obecnie nagazowany i prowadzone są testy jego funkcjonalności. Na początku czerwca ruszy pierwszy próbny przesył gazu w kierunku do Polski i na Słowację. Odbiór końcowy interkonektora nastąpi na przełomie II i III kwartału 2022 r.

"Dwukierunkowe połączenie gazowe realizowane przez spółki Gaz-System i Eustream o łącznej długości ok. 164 km zostało wybudowane i obecnie trwają próby poprzedzające przekazanie do eksploatacji całego interkonektora. 26 maja na polskim odcinku gazociągu pomyślnie zakończyły się testy związane z osiągnieciem maksymalnej wartości ciśnienia gazu" – czytamy w komunikacie.

Wybudowana infrastruktura przesyłowa połączyła węzeł gazu w Strachocinie na terenie Polski z tłocznią Veľké Kapušany (Wielkie Kapuszany) na Słowacji. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie sprowadzenie do Polski gazu w ilości 5,7 mld m3 gazu rocznie, a w stronę Słowacji będzie można przesłać 4,7 mld m3 w skali roku – podano.

Polska poradzi sobie bez rosyjskiego gazu

Pod koniec kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii tłumacząc to tym, że odbiorcy w obu krajach odmówili zapłaty za gaz w rosyjskiej walucie. W ramach kontraktu jamalskiego do Polski dostarczanych było ok. 9 mld m3 gazu rocznie. Średnie roczne zużycie gazu w Polsce kształtuje się na poziomie 20 mld m3.

W poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Polska wypowiedziała międzyrządowe porozumienie gazowe z Rosją w sprawie Jamału. Rząd zapewnia, że nasz kraj poradzi sobie bez importu rosyjskiego gazu.

Od 2010 r. operatorem gazociągu jamalskiego, jak i całego systemu przesyłowego gazu w Polsce jest Gaz-System, spółka strategiczna dla polskiej gospodarki.

Czytaj też:

Polska odcięta od gazu z Rosji. "Realizujemy ćwiczony scenariusz"Czytaj też:

Polska łączy się z Litwą. Gazociąg GIPL uroczyście otwarty