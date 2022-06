PKN Orlen uzgodnił plan połączenia z Grupą Lotos

Rozwiązania zakładają, że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Grupy Lotos (spółka przejmowana) na PKN Orlen (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które spółka przyzna akcjonariuszom Grupy Lotos – poinformował portal internetowy ISBnews, powołując się na komunikat wydany przez podmioty.

Jak przekazano, parytet wymiany akcji wyniesie 1,075 akcji PKN Orlen za każdą akcję Grupy Lotos.

Projekt połączenia spółek

"Zgodnie z projektem planu połączenia, akcjonariuszom Grupy Lotos, w zamian za posiadane przez nich akcje Grupy Lotos, zostaną wydane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 1,075 (akcje PKN Orlen): 1 (akcje Grupy Lotos)" – czytamy w komunikacie. Oznacza to, iż w zamian za jedną akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen, przy czym liczba przyznanych akcji stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji akcjonariusze Grupy Lotos otrzymają dopłaty na zasadach określonych w projekcie planu połączenia.

"W związku z połączeniem, spółka przeprowadzi ofertę publiczną akcji emitowanych w ramach procesu połączenia, skierowaną do akcjonariuszy Grupy Lotos, która to oferta publiczna podlega wyłączeniu spod obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, pod warunkiem sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu do celów wyłączenia" – podano.

Bezpieczeństwo energetyczne

– Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przejęć realizowanych przez Grupę Orlen, zamierzamy zwiększać wartość połączonej Grupy Lotos, wykorzystując mocne strony obydwu podmiotów – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W procesie ma pomóc współpraca z silnym partnerem, globalnym liderem branży petrochemicznej i największym producentem ropy naftowej na świecie. W efekcie czego dojść powinno do modernizacji i dalszego rozwoju biznesu, jednocześnie zwiększając jego odporność na coraz bardziej niestabilne otoczenie rynkowe oraz budując trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów indywidualnych i lokalnych społeczności.

