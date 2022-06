Nowe dane GUS. Spowolnienie wzrostu PKB

Ekonomiści oczekują umiarkowanego "schładzania" się gospodarki w kolejnych kwartałach tego roku, kiedy to popyt konsumenci wciąż będzie wspierany przez odpowiednią politykę fiskalną. W związku z tym, eksperci szacują, iż wzrost PKB w drugim kwartale b.r. może spowolnić do około 4,7-6 proc. rok do roku wobec 8,5 proc. r/r w pierwszym kwartale 2022 roku.

GUS z nowymi danymi

Jak podał, Główny Urząd Statystyczny (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 8,2 proc. r/r w maju tego roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,7 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju była o 0,6 proc. wyższa w porównaniu z kwietniem. Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób) wzrosła w maju o 13 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 14,2 proc.

Ekonomiści zwrócili uwagę na to, że w ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna wskazuje na wyraźne osłabienie względem początku roku. Odczyt majowej sprzedaży detalicznej rok do roku wynikał między innymi z wysokiej bazy z ubiegłego roku w wyniku zniesienia restrykcji epidemicznych w handlu. W strukturze sprzedaży detalicznej zmniejszył się popyt na dobra trwałego użytku, utrzymał się wysoki popyt na produkty pierwszej potrzeby, choćby w wyniku napływu uchodźców z Ukrainy.

Sektor budowlany

W sektorze budowlanym wynik w maju był wyższy od szacunków analityków, jednakże liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w tym miesiącu spadła o 23 proc. rok do roku. Tym samum uwidacznia się wpływ zacieśniania pieniężnego i słabnącej akcji kredytowej w kredytach hipotecznych.

Środki z KPO w przyszłym roku mogą poprawić perspektywy sektora budowlanego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

