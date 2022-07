Parlament Europejski: Atom i gaz uznane za zielone źródła energii

Za wnioskiem o odrzucenie propozycji Komisji w tej sprawie zagłosowało 278 posłów, 328 głosowało przeciw, zaś 33 wstrzymało się od głosu. Aby zawetować wniosek Komisji, Parlament potrzebował absolutnej większości 353 głosów.

Zielone światło dla inwestycji w gaz i energię jądrową

Komisja Europejska przyjęła w lutym wniosek ustawodawczy w sprawie tzw. taksonomii, który włącza gaz i energię jądrową – pod pewnymi warunkami – do wykazu ekologicznej działalności gospodarczej. Oznacza to, że środki na inwestycje w gaz i atom będą mogły pochodzić także z unijnego budżetu.

Komisja uważa, że prywatne inwestycje w działalność w dziedzinie gazu ziemnego i energii jądrowej mogą odegrać ważną rolę w transformacji ekologicznej, zaproponowała, by niektóre rodzaje tej działalności zaklasyfikować jako działalność przejściową, która przyczynia się do łagodzenia skutków zmiany klimatu. Niektóre rodzaje działalności związane z energią jądrową i gazem tymczasowo włączono do wykazu ekologicznej działalności gospodarczej. Muszą one jednak spełniać konkretne warunki oraz wymogi w dziedzinie przejrzystości.

Jeżeli ani Parlament, ani Rada nie odrzucą wniosku do 11 lipca 2022 roku, akt delegowany w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu wejdzie w życie i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

"Zielone" inwestycje

Rozporządzenie w sprawie taksonomii jest częścią planu Komisji i ma ono pobudzić zielone inwestycje.

Rozporządzenie 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje weszło w życie 12 lipca 2020 r. Ustanawia ono podstawę taksonomii UE poprzez określenie warunków, jakie musi spełniać działalność gospodarcza, aby kwalifikują się jako zrównoważone środowiskowo.

Ustanawia też sześć celów środowiskowych: łagodzenie zmian klimat, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

