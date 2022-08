Wkrótce ruszają wypłaty 14. emerytury. Uwaga na oszustów

– Czternasta emerytura to kolejne w tym roku świadczenie dla emerytów i rencistów i ważne wsparcie w dobie inflacji – mówi szefowa MRiPS Marlena Maląg. Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Pierwsze wypłaty czternastej emerytury ruszą już za dwa tygodnie – 25 sierpnia. Kolejne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych transze przypadają na 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Świadczenie wypłacane z urzędu

– Czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu, czyli nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie. Pragnę podkreślić to bardzo wyraźnie i uczulić na wszelkie próby oszustwa. Nikt nie ma prawa żądać od emerytów i rencistów wypełniania żadnych formularzy, wniosków, wysyłania żadnych smsów czy jakichkolwiek innych czynności. Ostrzegajmy swoich bliskich seniorów. Pieniądze w ramach czternastej emerytury wypłacane będą razem z emeryturą lub rentą, tą samą drogą – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ci, którzy pobierają świadczenia do 2900 zł brutto, otrzymają ją w pełnej wysokości 1338,44 zł brutto. Dzięki zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” osoby przekraczające kryterium o kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset złotych otrzymają „czternastkę” w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Wsparcie dla 9 mln seniorów

W 2022 roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. na ten cel przeznaczono ok. 11,4 mld zł.