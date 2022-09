Leszek Czarnecki ukarany przez KNF. Kwota jest ogromna

Decyzja KNF ma związek z bardzo złą sytuacją finansową i kapitałową Getin Noble Banku, w którym Czarnecki pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej i kontroluje większość akcji.

"Mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej Banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA" – czytamy w komunikacie.

Urząd podkreśla, że zobowiązanie inwestorskie obliguje Czarneckiego do udzielenia bankowi realnego wsparcia kapitałowego w takim rozmiarze, jaki jest niezbędny do przywrócenia stabilności i adekwatności kapitałowej Getin Noble Banku. "Mogłoby to nastąpić przez dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy lub znalezienie inwestora zewnętrznego. Taka sytuacja nie nastąpiła" – podkreślono.

Dodano, że choć Czarnecki, jako podmiot dominujący, zna sytuację banku, nie wykonał zobowiązania inwestorskiego i nie podejmuje działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Getin kapitałowych wymogów regulacyjnych.

Sprawa Czarneckiego ma być przestrogą dla innych

KNF tłumaczy, że "podanie do publicznej wiadomości informacji o rodzaju i charakterze naruszenia prawa przez Leszka Czarneckiego ma uświadomić innym podmiotom, w szczególności funkcjonującym w tak istotnym obszarze rynku finansowego, jakim jest rynek bankowy, nieuchronność kary administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa".

Z danych Komisji wynika, że strata netto Getin Noble Banku za 2021 r. wyniosła 1 058 926 000 zł, a poziom współczynników kapitałowych nie odpowiadał minimalnym wymogom regulacyjnym.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 21 312 000 zł – podała KNF.

