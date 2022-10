Jest zgoda akcjonariuszy PGNiG na połączenie z Orlenem

Za przyjęciem uchwały połączeniowej głosowało 99,99 proc. akcjonariuszy spośród 85,83 proc. głosów w spółce reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zgoda akcjonariuszy PGNiG na połączenie to ostatni krok formalny niezbędny do finalizacji procedury połączenia, przed wpisaniem do rejestru przez sąd. 28 września taką samą zgodę wyrazili już akcjonariusze PKN Orlen, a wcześniej oficjalną zgodę na połączenie wydała Rada Ministrów.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiadał, że spodziewa się finalizacji transakcji na przełomie października i listopada tego roku.

Orlen, Lotos i PGNiG – połączony koncern

29 Lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52 proc., w porównaniu do niespełna 36 proc. po finalizacji przejęcia Grupy Lotos.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

