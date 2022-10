Jest porozumienie ws. węgla. Premier: Animozje polityczne zostały schowane do szuflady

– Serdecznie dziękuję wszystkim włodarzom, zrzeszeniom samorządów za szereg rozmów, które z nimi prowadziłem. Cieszę się, że animozje polityczne zostały schowane do szuflady i dzisiaj wszyscy pracujemy dla dobra mieszkańców, żeby zimą było ciepło – powiedział szef rządu podczas konferencji.

– Dyskutowaliśmy z samorządowcami o modelu dystrybucji węgla. Dzisiaj, poprzez nasze działania, wchodzimy z działaniem interwencyjnym, które ma doprowadzić do obniżki tej ceny węgla – wskazał.



Cena maksymalna i tymczasowy limit

Rozwiązania dla samorządów związane z dystrybucją węgla: Cena nabycia węgla przez gminę będzie wynosiła maksymalnie 1500 zł; maksymalna cena sprzedaży wyniesie 2000 zł. – Nie więcej jak 2 tys. złotych za tonę ma kosztować węgiel dystrybuowany przez samorządy. Na początku będzie można kupić do 2 ton węgla – poinformował premier. – Z czasem limit ten się zwiększy jeżeli w danym gospodarstwie zacznie go brakować, a zapotrzebowanie na surowiec będzie rosło – wskazał.

– To powoduje, że czy importer ściągnie ten węgiel po 2400 czy po 2600 brutto to za każdym razem, poprzez interwencję państwa, obniżamy cenę do 1500 zł brutto. Każdy samorząd będzie mógł kupić ten węgiel od naszych importerów i dystrybuować – powiedział Morawiecki.

Różne sposoby dystrybucji

Szef rządu poinformował, że samorządy będą miały do wyboru kilka sposobów na dystrybucję węgla. – Może gmina to robić sama, może robić to gmina w porozumieniu z innymi gminami, spółka komunalna gminy lub np. skład węglowy, z którym gmina podpisze odpowiednie umowy – wskazał.

– Liczę na to, że ustawa, która będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu obradowana zacznie szybko obowiązywać, aby dystrybucja węgla odbywała się w szybkim tempie, a zapewniamy, iż węgla nie zabraknie – zadeklarował Mateusz Morawiecki