Minister Moskwa po szczycie UE: Potwierdzono, że wspólne zakupy gazu nie będą obowiązkowe

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa uczestniczyła we wtorek w szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Po spotkaniu poinformowała media o podjętych decyzjach. Jak stwierdziła, wspólne zakupy gazu na poziomie UE nie będą obowiązkowe.

– Szereg państw członkowskich, w tym Polska, miało wątpliwości co do niektórych zapisów rozporządzenia. Potwierdzono dzisiaj, że wspólne zakupy gazu nie będą obowiązkowe – powiedziała Moskwa, cytowana w komunikacie resortu wydanym po posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Energii. – Ceny gazu ziemnego osiągnęły niedopuszczalny poziom. Dlatego doceniamy zainicjowanie przez Komisję Europejską procesu legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia limitu cen gazu – podkreśliła.

Minister Moskwa: W tym kształcie popieramy

Moskwa oznajmiła, że Warszawa popiera mechanizm wspólnych zakupów gazu, ponieważ rozumie stanowisko mniejszych państw, które nie mają dostępu do morza, i potrzebują wspólnego mechanizmu zakupów. – W tej propozycji dużo tych szczegółów jeszcze nie ma, natomiast najważniejsze że jest to mechanizm dobrowolny i w takim kształcie Polska go popiera – zaznaczyła minister klimatu.

Stanowisko wobec cen maksymalnych

– Jeżeli chodzi o ceny maksymalnie – niezmiennie Niemcy są przeciw, Węgry są przeciwko. Są absolutnie w izolacji bez zrozumienia ze strony pozostałych państw, więc gdyby dzisiaj ten dokument był głosowany, byłby na pewno większościowo przyjęty, natomiast nie jest naszym celem, aby większościowo przyjmować dokumenty, tylko prowadzić dyskusję do momentu zrozumienia przez wszystkie państwa – dodała.

– Postępem w stosunku do poprzednich rad jest to, że pojawił się konkretny dokument na stole. W tym dokumencie rozporządzenia jest już dosyć szczegółowo opisany mechanizm tej ceny maksymalnej. On dotyczy tych transakcji sportowych, czyli tych wszystkich, które nie są objęte kontraktami długoterminowymi, bilateralnymi, tymi bieżącymi gazowymi. Naszym oczekiwaniem byłoby żeby dotyczyło to wszystkich transakcji gazowych i wiele państw tę propozycję popiera, natomiast dzisiaj główny to jest to, że pojawiło się w to formie propozycji legislacyjnej. To, czego nie określa ten mechanizm, to nie określa jaka to jest ta cena maksymalna i nie podaje szczegółów – powiedziała Anna Moskwa na briefingu prasowym.

Czytaj też:

Szef gabinetu Orbana: Będziemy wetować wszystkie sankcje na gaz z RosjiCzytaj też:

USA. Przez agendę klimatyczną spada wydobycie ropy i gazu