Rosja z powodzeniem sprzedaje swój węgiel. Ujawniono listę krajów

Po wprowadzeniu od 10 sierpnia zakazu importu rosyjskiego węgla do krajów Unii Europejskiej, ładunki z tym surowcem były kierowane do Turcji, Indii, Chin i krajów afrykańskich.

Według Bloomberga, Rosja sprzedaje swój węgiel do tych krajów i regionów ze znacznym rabatem w porównaniu z węglem podobnej jakości z innych krajów.

W szczególności we wrześniu Turcja importowała rosyjski węgiel energetyczny w cenie 199 dolarów za tonę, czyli o 23 proc. taniej niż miało to miejsce w przypadku węgla z Kolumbii, która jest jej następnym w kolejności największym dostawcą.

Embargo na rosyjski węgiel

Na początku sierpnia w UE weszło w życie embargo na import węgla z Rosji. Środek ten został włączony do piątego pakietu sankcji przyjętego 7 kwietnia 2022 r. Embargo zabrania zakupu, importu lub transportu węgla i innych stałych paliw kopalnych do UE, jeśli pochodzą one lub są eksportowane z Rosji.

W lipcu Wielka Brytania wprowadziła zakaz importu ropy naftowej i produktów naftowych, węgla i produktów węglowych oraz złota, a także zakupu i dostaw bezpośrednio lub pośrednio tych towarów.

Rosja jest jednym z trzech największych światowych eksporterów węgla, kontrolując około 17 proc. światowych dostaw. Przemysł węglowy stanowi zaledwie około 1 proc. rosyjskiej gospodarki.

Rosyjskie problemy

Tymczasem, jak donosi ukraińska agencja informacyjna Unian, w Rosji dostrzegano ryzyko bankructwa spółek węglowych, bo po zastosowaniu przez Zachód „węglowych” sankcji znacznie wzrosły koszty. W szczególności branża straciła część rynków zbytu i cierpiała z powodu ograniczeń eksportowych, a koszty produkcji wzrosły wraz z kosztami logistyki.

Jednak w sierpniu Reuters podał, że rosyjska gospodarka uniknęła załamania pomimo wprowadzenia sankcji dzięki wysokim światowym cenom energii, zwłaszcza ropy, co pomogło Kremlowi złagodzić skutki sankcji.

