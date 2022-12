Dywersja Timmermansa

Notatnik malkontenta II Większości komentatorów umknęła wizyta rozpromienionego Fransa Timmermansa na Śląsku.

Tymczasem apostoł europejskiego Zielonego Ładu przyjechał do tego wyjątkowo ważnego, również wyborczo, regionu trochę na takiej zasadzie, jak jeszcze do niedawna przyjeżdżali w inne miejsca Polski przedstawiciele władzy: z pieniędzmi. Z lokalnego punktu widzenia to niemałe pieniądze: 3,85 mld euro dla pięciu regionów w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma złagodzić przejście na Zielony Ład. Czyli m.in. odchodzenie od węgla. Na dwie kwestie warto zwrócić uwagę.