Rosja ma pomysł na obejście sankcji. Poprosiła o pomoc obce państwo

Kraje Unii Europejskiej, G7 i Australia ustaliły maksymalną cenę ropy z Rosji na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Embargo obowiązuje od 5 grudnia i wywołało m.in. zator tankowców w cieśninach Bosfor i Dardanele u wybrzeży Turcji.

Wicepremier Rosji Aleksander Nowak powiedział, że ustalony przez Zachód pułap cenowy na rosyjską ropę jest „środkiem antyrynkowym”, który „niszczy system handlu międzynarodowego” i stwarza "niebezpieczny procedens".

Według Nowaka, aby obejść sankcje i nie polegać na usługach ubezpieczeniowych europejskich i brytyjskich firm, Rosja i Indie muszą nawiązać współpracę w zakresie budowy i leasingu statków o dużej pojemności.

Import rosyjskiej ropy. Indie wyprzedziły Chiny

Od początku wojny na Ukrainie Indie zwiększyły zakupy ropy w Rosji 36-krotnie – z 30 tys. do 1,08 mln baryłek dziennie i stały się jej największym importerem, wyprzedzając Chiny (830 tys. baryłek dziennie). Całkowity przepływ rosyjskiej ropy do Azji potroił się do 2,5 mln baryłek dziennie, z czego jedna trzecia jest eksportowana z rosyjskich portów przez tankowce ukrywające miejsce przeznaczenia.

Aby kontynuować transport objęty sankcjami, Rosja kupiła stare tankowce, które media określiły mianem "floty cieni". Według doniesień prasowych, chodzi co najmniej o 103 jednostki przeznaczone do złomowania. Wśród nich jest aż 29 supertankowców (VLCC), z których każdy jest w stanie przewieźć ponad 2 mln baryłek, a także co najmniej 30 tankowców Suezmax (około 1 mln baryłek) i 49 tankowców Aframax (700 tys. baryłek).

Według ekspertów to jednak wciąż za mało, aby utrzymać eksport ropy drogą morską, którego wolumen w ostatnich miesiącach wynosił około 3 mln baryłek dziennie. – Rosja potrzebuje ponad 240 tankowców, aby utrzymać obecny eksport – powiedział Wiktor Kuriłow, analityk firmy konsultingowej Rystad. Uważa on, że że brak 60-70 tankowców spowoduje spadek wolumenu o około 200 tys. baryłek dziennie.

