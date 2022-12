Były minister ds. Unii Europejskiej objął nowe stanowisko

W październiku tego roku Konrad Szymański zrezygnował z funkcji ministra do spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Przez bardzo długi czas zabiegałem o to, by doprowadzić do deeskalacji różnych sporów w wielu sprawach. To się udawało przez siedem lat. Ale ten zasadniczy spór natrafia na różnego typu blokady. Zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. Nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże. Będę kibicował swojemu następcy, aby spór Polski z Unią Europejską w końcu został zażegnany – tłumaczył swoją decyzję polityk.

Szymańskiego na stanowisku zastąpił Szymon Szynkowski vel Sęk, który wcześniej sprawował funkcję wiceministra spraw zagranicznych.

Szymański zastępcą dyrektora w PIE

W środę, 14 grudnia w oficjalnym komunikacie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) poinformował, że Konrad Szymański został zastępcą dyrektora do spraw międzynarodowych. "Nowe stanowisko związane jest z planami Instytutu dotyczącymi rozwijania projektów międzynarodowych i zwiększania obecności w europejskiej debacie ekonomicznej" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu w tej sprawie.

– Nowe stanowisko i związane z nim rozszerzenie struktury Instytutu pozwoli na efektywniejsze planowanie i realizację projektów związanych z prawem unijnym. Dlatego zdecydowałem się na zaangażowanie Konrada Szymańskiego w rozwój PIE w tym obszarze – powiedział Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, cytowany na stronie internetowej pie.net.pl.

– Ekonomiczna analiza prawa, szczególnie regulacji UE, jest ważna tak na forum krajowym, jak i w kontekście kształtowania polityki na forum europejskim i międzynarodowym. Cieszę się, że będę mógł wspierać rozwój Instytutu w tych obszarach – oznajmił natomiast Konrad Szymański.