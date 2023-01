Kiedy obniżka stóp? Członek RPP: Przestrzeń do tego możliwa pod koniec roku

"Wedle mego przekonania przestrzeń do obniżki stóp procentowych ma szansę pojawić się w 2024 roku lub ewentualnie być może pod koniec 2023 roku. W odniesieniu do wyboru optymalnego momentu dokonanie pierwszej obniżki stóp należy kierować się elastycznością. Najważniejsze jest budowanie u uczestników życia gospodarczego przekonania, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, RPP nie będzie się wahać i rozpocznie fazę łagodzenia polityki pieniężnej. Wspominam tutaj o fazie łagodzenia polityki pieniężnej, gdyż prawdopodobnie po pierwszej obniżce stóp pojawią się następne tego typu decyzje" – napisała Masłowska w artykule opublikowanym na stronie Radia Maryja.

Podkreśliła, że "całkiem możliwe, że podwyższona inflacja konsumpcyjna rozumiana jako inflacja konsumpcyjna wyższa od górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), zostanie z nami dłużej, niż byśmy sobie tego życzyli. Przypomniała, że z listopadowej projekcji sporządzonej przez analityków z NBP wynika, że inflacja konsumpcyjna znajdzie się w pobliżu górnej granicy odchyleń od tego celu w 2025 roku.

"Należy pamiętać, że kraje wschodzące, do której to grupy krajów zalicza się Polska, mają niejako prawo do wyższej inflacji niż kraje dojrzałe" – stwierdziła członek Rady.

"To napawa niepokojem..."

"Pewnym niepokojem napawa fakt, że inflacja bazowa w naszym kraju kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie i w grudniu znów wzrosła. Biorąc jednak pod uwagę to, że mamy obecnie do czynienia z dość znaczącym ochłodzeniem aktywności gospodarczej wydaje się, że także i ta miara inflacji zacznie spadać. Jest dość prawdopodobne, że w końcu 2023 roku inflacja konsumpcyjna w Polsce ukształtuje się na poziomie niższym od 10 proc." – napisała także Masłowska.

Według niej, w IV kwartale 2022 roku doszło do ukształtowania się realnego wzrostu PKB w ujęciu rocznym na stosunkowo niskim poziomie.

Inflacja w grudniu

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że inflacja konsumencka wyniosła 16,6 proc. r/r w grudniu 2022 r.

RPP utrzymała w styczniu br. stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. Wcześniej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r.

