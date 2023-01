Stopy procentowe NBP. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W środę RPP zakończyła dwudniowe posiedzenie. Po godzinie 16.00 podano informację, że stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie.

RPP utrzymuje stopy procentowe

Główna stopa procentowa NBP, referencyjna, pozostała zatem na poziomie 6,75 proc. Stopa lombardowa utrzymana została na poziomie 7,25 proc., a stopa depozytowa wciąż wynosi 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli to z kolei nadal 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Branżowe media odnotowują, że konsensus rynkowy przewidywał pozostawienie stóp procentowych na obecnym poziomie. Według części komentatorów ekonomicznych proces podwyżek stóp procentowych został już zakończony, choć formalnie tego nie ogłoszono.

Oficjalna inflacja – 17,4 proc.

Przypomnijmy, że ostatnia podwyżka stóp proc. miała miejsce we wrześniu. RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 roku, a następnie podwyższała je przez 10 kolejnych miesięcy, aż do września br. Łącznie podstawowa stopa referencyjna wzrosła w tym okresie z 0,1 proc. do 6,75 proc.

Rozpoczęty jesienią ubiegłego roku cykl podwyżek stóp procentowych ma związek z rekordową inflacją.

Inflacja konsumencka wyniosła 17,4 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2022 roku, według szybkiego szacunku danych – podał niedawno Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 17,4 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7 proc.

Czytaj też:

Czekają nas podwyżki. Chodzi o podstawowe produkty żywnościoweCzytaj też:

Dobre wieści dla kredytobiorców? Eksperci uspokajają