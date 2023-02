Orlen obniża ceny oleju napędowego na stacjach. Obajtek podał szczegóły

W niedzielę 5 lutego wszedł w życie unijny zakaz importu rosyjskich produktów ropopochodnych. Chodzi m.in. o olej napędowy. Wielu ekspertów ostrzega, że ta decyzja może doprowadzić do drastycznych spadków podaży tego rodzaju paliwa, co będzie skutkowało znacznymi wzrostami cen. Część z analityków wieszczy nawet pojawienie się cen rzędu 10 złotych za litr ON.

W podobnym tonie wypowiedziały się niedawno węgierskie Ministerstwo Energii i koncern MOL. W wydanym komunikacie stwierdzono, że unijne sankcje wobec rosyjskich produktów ropopochodnych doprowadzą do spadku dostaw benzyny i oleju napędowego do Europy i stworzą problemy w sferze bezpieczeństwa energetycznego.

Orlen obniża ceny

Tymczasem polski koncern naftowy PKN Orlen zamierza obniżyć ceny oleju napędowego na swoich stacjach. Obniża ma wynieść 20 groszy na litrze. Jest to możliwe, jak przekonuje prezes Orlenu Daniel Obajtek, dzięki ostatnim decyzjom władz firmy m.in. fuzji z Lotosem.

– Budowa multienergetycznego koncernu to zdecydowanie wzmocnienie naszej gospodarki. Dzięki budowie multienergetycznego koncernu mogliśmy bardzo szybko dywersyfikować dostawy ropy do Polski. Dziś w systemie Orlenu mamy 90 proc. ropy z innych kierunków niż kierunek rosyjski. W 2015 r. bez mała 100 proc. ropy w systemie Orlenu było z kierunku rosyjskiego – powiedział prezes Orlenu na umieszczonym w mediach społecznościowych filmie.

–Dzięki sile koncernu jesteśmy bardziej odporni na kwestie sankcji i mimo sankcji poradziliśmy sobie, utrzymaliśmy ceny na naszych stacjach, ale poprzez zdecydowanie poprzez większy podmiot zakontraktowaliśmy większe ilości oleju napędowego – w związku z tym, nie tylko utrzymaliśmy ceny, ale sytuacja pozwala nam obniżyć ceny oleju napędowego o 20 groszy na naszych stacjach – dodał prezes PKN Orlen.

