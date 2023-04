Większość Polaków obawia się niskiej emerytury. Smutny sondaż

Tak wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service. Sondaż wśród pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI w dniach 6-10 lutego 2023 r.

Największą motywacją do pracowania dłużej dla 38 proc. osób jest znaczący wzrost przyszłej emerytury za dodatkowe lata pracy. Szczególnie jest to istotne dla kobiet (43 proc.), mniej dla mężczyzn (34 proc.).

"Dla 28 proc. pracujących kluczowe jest dostosowanie pracy do sił biorąc pod uwagę wiek. Trzecie miejsce, ale ze zdecydowanie mniejszą liczbą wskazań, zajmuje możliwość pracy na aktualnym stanowisku (9 proc.), a dla 5 proc. osób kluczowe jest prywatne ubezpieczenie medyczne oferowane przez pracodawcę" – czytamy w komunikacie.

Przemyślenia Polaków dotyczące przedłużania aktywności zawodowej wynikają z obaw o wysokość świadczenia emerytalnego. 77 proc. osób obawia się, że ich emerytura będzie niska. Częściej takie wątpliwości mają kobiety - 82 proc. niż mężczyźni (72 proc.).

Ponad połowa firm w Polsce zatrudnia emerytów

Pogarszające się prognozy dotyczące demografii w Polsce skłaniają do refleksji nie tylko zatrudnionych, ale też firmy. Okazuje się, że zatrudnianie osób w wieku emerytalnym to rzeczywistość większości przedsiębiorstw w Polsce.

56 proc. pracodawców przyznaje, że ma w swojej załodze emerytów. Dotyczy to zwłaszcza największych firm - 64 proc. w porównaniu do 60 proc. średnich i 42 proc. małych. Największy udział emerytów dotyczy firm z sektora publicznego (71 proc.), a najmniej IT (40 proc.) oraz HoReCa (33 proc.).

"Aktualnie pracownicy w wieku emerytalnym w co drugiej firmie stanowią maksymalnie 10 proc. załogi, ale już teraz w co czwartym przedsiębiorstwie emeryci to od 11 do 20 proc. załogi, a w przypadku 18 proc. firm to od 21 do aż 30 proc. załogi. W sumie w 8 proc. firm osoby w wieku emerytalnym stanowią ponad 30 proc. załogi. Pracodawcy mają świadomość nieubłaganych trendów demograficznych, dlatego 72 proc. z nich deklaruje, że zatrudniłoby pracownika powyżej 50. roku życia" – zakończono.

