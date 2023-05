Niedługo wyższa kwota wolna od spadków i darowizn

Jak informuje branżowy portal bankier.pl., celem usunięcia niepotrzebnych barier administracyjnych i prawnych od 1 lipca podwyższone zostaną kwoty wolne od podatku. W przypadku pierwszej grupy podatkowej kwota wolna wzrośnie do 36 120 zł, drugiej grupy podatkowej – do 27 090 zł, a trzeciej grupy darczyńców i spadkodawców – do 18 060 zł.

Grupy podatkowe

W pierwszej grupie podatkowej znajdują się wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć i synowa. Drugą grupę tworzą zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki). Trzecia grupa podatkowa dotyczy wszystkich pozostałych nabywców.

Portal bankier.pl przypomina, że istnieje także grupa podatkowa 0, w której skład wchodzą małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. W ich przypadku darowizna jest zwolniona z opodatkowania, pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego.

Stan obecny

Do końca czerwca kwota darowizny zwolnionej z podatku to 10 434 zł dla pierwszej grupy podatkowej, 7 878 zł dla drugiej grupy podatkowej oraz 5 308 zł dla trzeciej grupy.

