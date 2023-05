Fabryka PepsiCo w Świętem. Premier: Docelowo to 600 nowych miejsc pracy

PepsiCo to amerykański koncern, jeden z największych na świecie producentów i sprzedawców napojów oraz produktów spożywczych. 26 sierpnia 2021 r. wmurowany został kamień węgielny pod nowoczesny zakład produkujący chipsy Frito Lay. 31 maja odbyło się uroczyste otwarcie zakładu.

– Pamiętam doskonale rozmowę sprzed 3 lat z globalnym prezesem PepsiCo, który opowiadał o planach w Polsce oraz o sposobach realizacji strategii gospodarki w obiegu zamkniętym. To przedsięwzięcie jest wyrazem konsekwentnego dążenia do przyciągania inwestorów zagranicznych. To też znakomity dowód na to, że w Polsce można realizować supernowoczesne projekty greenfieldowe – mówił obecny na miejscu premier Mateusz Morawiecki.

Premier: Nasza strategia działa

– To nie tylko 450 nowych miejsc pracy, a docelowo ponad 600. To cały nowy ekosystem, który ma oznaczać korzyści dla wszystkich – inwestora, lokalnych rolników. Cieszę się z tej współpracy, bo to oznacza, że strategia przyciągania zagranicznych inwestorów sprawdza się – podkreślił szef rządu.

twitter

– To co tutaj zobaczyliśmy – odzyskiwanie wody, własna oczyszczalnia ścieków, OZE – to tworzy ściśle współpracujący ze sobą ekosystem przyszłości. Cieszę się, że mamy takiego amerykańskiego inwestora, który kolejny raz zainwestuje w Polsce. W ten sposób umacniamy swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Inwestycje zagraniczne w roku 2021 i 2022 przekroczyły 110 mld zł. Ten wynik świadczy o zaufaniu inwestorów do naszej gospodarki. To także widoczny znak naszej współpracy na arenie międzynarodowej. Ta inwestycja przysłuży się rozwojowi lokalnemu, Polsce i naszym amerykańskim partnerom – podsumował Mateusz Morawiecki.

Inwestycja o wartości ponad 1 mld zł – piąty obiekt produkcyjny firmy zlokalizowany w naszym kraju – realizowana będzie etapami do roku 2025. Będzie to zakład produkujący chipsy Frito Lay (Frito Lay to część koncernu PepsiCo) i wybuduje go Budimex S.A. – podaje serwis wroclaw.pl.

Czytaj też:

Oświadczenie majątkowe Morawieckiego. Więcej przekazał na cele charytatywne niż zarobił w KPRM