Nowe dane. Więcej rosyjskiego LNG płynie do UE

Mimo embarga na węgiel i ropę naftową oraz decyzji Federacji Rosyjskiej o zablokowaniu większości gazociągów, Unia Europejska pozostaje jednym z głównych klientów Rosji, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. Przede wszystkim rośnie import LNG, czyli gazu skroplonego.

W bieżącym roku państwa członkowskie UE kupiły już 22 mln metrów sześciennych LNG w porównaniu z 15 mln metrów sześciennych w tym samym okresie w 2021 r., czyli jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Rośnie import rosyjskiego LNG

Jak przekazał w czwartek dziennik "Rzeczpospolita", organizacja Global Witness szacuje, że w całym 2023 r. Rosja zarobi na sprzedaży LNG do krajów Unii Europejskiej 5,3 mld euro. Najwięcej rosyjskiego LNG – co prawda – kupują Chiny (20 proc.), ale tuż za nimi są Hiszpania (18 proc.) oraz Belgia (17 proc.). Natomiast wśród klientów korporacyjnych głównym nabywcą jest francuski koncern Total Energies (w ubiegłym roku był to holendersko-brytyjski Shell). Zgodnie z założeniami, do końca roku UE sprowadzi łącznie 31 mln metrów sześciennych surowca z Federacji Rosyjskiej.

Skroplony gaz ziemny w dalszym ciągu nie znalazł się na liście unijnych sankcji wobec Rosji za inwazję militarną na Ukrainę. Sytuację wykorzystują firmy, które szukają na rynku tanich dostaw.

Europejskie magazyny gazu

Tymczasem z najnowszych danych Agregated Gas Storage Inventory (AGSI) wynika, że europejskie magazyny gazu są prawie pełne na długo przed początkiem zimowego sezonu grzewczego.

W większości krajów europejskich magazyny są już zapełnione w 90 proc., przy czym obiekty w Hiszpanii są zapełnione w 100 proc., w Wielkiej Brytanii w 98 proc., a w Niemczech w 92 proc. W Polsce poziom ten osiągnął 90 proc. na początku sierpnia. W całej UE średnia wynosi 91,05 proc. Wspólnota Europejska w oficjalnych komunikatach zapewnia, że cały czas pracuje nad uniezależnieniem się od rosyjskiej energii.

